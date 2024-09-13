السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بروسيا

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ثلاثة كيانات وفردين مرتبطين بحملة روسية لزعزعة استقرار دول في مناطق مختلفة من العالم.

 أمريكا تعتزم فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بحملة روسية

وأضاف بلينكن، في تصريح للصحفيين بوزارة الخارجية، أن شبكة "آر تي" الإعلامية الروسية ضالعة في الحملة، وقد تحولت من كونها منفذًا إعلاميًا إلى استخدام القدرات السيبرانية، مستشهدًا بمعلومات جديدة قال إن مصدر كثير منها موظفون في الشبكة نفسها، وفقًا لوكالة "رويترز".

بوتين يلوح استخدام سلاح التعدين

وفي وقت سابق، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخيرًا، باستخدام "سلاح التعدين"، ردًا على العقوبات الغربية، فقد بيّن أن موسكو تدرس تقليص صادرات المعادن النادرة والاستراتيجية مثل "اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل".

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