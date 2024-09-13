روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين بعد اتهامهم بالتجسس

أعلنت روسيا اليوم الجمعة طرد 6 دبلوماسيين بريطانيين بعد اتهامهم بالتجسس وتجريدهم من الاعتماد الرسمي في البلاد.

روسيا تطرد 6 دبلوماسيين لاتهامهم بالتجسس

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين الستة كانوا يشاركون في أنشطة تجسس وتخريب، وتم طردهم في خطوة وصفها الجهاز بأنها ردا على "الخطوات غير الودية" التي اتخذتها بريطانيا.

من جانبه، بث التلفزيون الروسي الرسمي أسماء وصور الدبلوماسيين متهما إياهم بالتواصل مع وسائل إعلام معارضة ومنظمات حقوقية محظورة في روسيا، مثل "نوفايا غازيتا" و"ميموريال".

يأتي هذا الإعلان قبيل اجتماع مهم في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

في عشية هذا الاجتماع، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا أن أي هجمات أوكرانية باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى تعني أن روسيا في حالة حرب مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسترد روسيا على ذلك بشكل يتناسب مع هذا التهديد.

وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية: "إذا تم اتخاذ هذا القرار، فيعني ذلك أن جميع دول الناتو، والولايات المتحدة والدول الأوروبية، تشارك في الحرب ضد روسيا".

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية الاتهامات الروسية بأنها "لا أساس لها"، معتبرة أن روسيا طردت الدبلوماسيين ردًا على إجراءات بريطانية سابقة ضد الأنشطة الروسية في أوروبا.

وفي تعليقاته، شدد كير ستارمر على أن "غزو روسيا لأوكرانيا غير قانوني"، مؤكدًا أن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها.

كما رفض مسؤولون أوكرانيون التهديدات الروسية، مؤكدين أن موسكو غالبًا ما تطلق تهديدات دون تنفيذها.

روسيا تضع الخطوط الحمراء بشأن أوكرانيا

ومنذ بداية الحرب، وضعت روسيا العديد من "الخطوط الحمراء"، مثل توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا أو شن هجمات على الأراضي الروسية، ولكن كما أشار المحللون، تجاوز الغرب بعض هذه الخطوط دون عواقب كبيرة.

وأعادت تصريحات بوتين الأخيرة التأكيد على جدية موسكو في هذا السياق، محذرًا من تغيير جذري في طبيعة الصراع إذا ما تم السماح لأوكرانيا بتنفيذ هجمات على العمق الروسي.

في ظل هذه التصريحات، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تحذيرات بوتين يجب أن تؤخذ بجدية تامة.

وقال بيسكوف في تصريحاته: "التصريح الذي أدلى به بوتين واضح للغاية ولا يسمح بأي قراءة مزدوجة"، مشددًا على أن هذا التحذير موجه مباشرة للدول الغربية.