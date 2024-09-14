إطلاق حملة «من حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا بشمال سيناء

شهد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية شمال سيناء، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم السبت بالمجان تحت شعار «من حقك تنظمي»، من مركز حضري أسيوط بمدينة العريش.

وكيل صحة سيناء يشهد إطلاق حملة «من حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانا في شمال سيناء

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات وأنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

من جانبها، قالت الدكتورة جليلة لطفي مدير إدارة تنظيم الأسرة، إنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة يتم خلال الحملة عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل، بحضور مني جمعة مدير التكوين المهني

وأوضحت بدر سعد مسؤل نوادى المرأة عن اقامة معرض للمشغولات اليدوية للعضوات بمركز حضري أسيوط و ان نوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوى الاقتصادي للأسرة السيناوية،

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وذكر فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام التوقيت الصحى للحمل والمباعدة بين الولادات بأنه أحد طرق تنظيم عملية الإنجاب لتحقيق منافع صحية للسيدات والمواليد والرضع والأطفال وينبغي على السيدة ان تنتظر ٢٤ شهراََ على الاقل قبل أن تحاول الحمل مره اخرى بهدف الحد من العواقب السلبية على صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال الرضع