وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بوحدات الرعاية بالشيخ زويد للتحقيق

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، صباح اليوم الجمعة يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة عددًا من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين في وحدات الرعاية بالشيخ زويد إلى التحقيق

بدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية في الخروبة، وقبر عمير، الشلاق، ومركز حضري الظهير وابو رفاعي وشملت الزيارة غرف الاستقبال، والصيدلية، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، واللقاحات.

وخلال الجولة، وجه الدكتور بدر بإحالة المتغيبين في كل من وحدات الرعاية بالشرق والظهير وأبو رفاعي إلى التحقيق.

وأكد الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.