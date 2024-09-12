لمرضى السكر، الكميات المسموح بتناولها من حلوى المولد (فيديو)

حلوى المولد من الحلوى الشعبية التي تعتبر مظهرا من مظاهر احتفالات المصريين بالمولد النبوي الشريف، وهى عبارة عن مكسرات بالسكر والملبن.

وحلوى المولد غنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات، ما تشكل خطورة على مرضى السكر لذا يجب عليهم الحذر.

وتقول الدكتورة إيناس صبري الصعيدي أستاذة التغذية وعلوم الأطعمة، فى لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن حلوى المولد من الحلوى الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ولكن هذا لا يدفعنا إلى تناولها بإفراط حفاظًا على الصحة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية.

وأضافت إيناس، أنه على مرضى السكر اتباع بعض النصائح عند تناول حلوى المولد لتجنب حدوث أى مخاطر، ومن هذه النصائح:

عدم تناول حلوى المولد على الريق.

يجب تناول حلوى المولد عقب وجبة الإفطار أو الغداء ليس بعد ذلك.

يفضل تناول حلوى المولد فى النهار.

يجب تناول 50 جراما فقط من حلوى المولد على مدار اليوم.

ممارسة الرياضة عقب تناول حلوى المولد ويفضل رياضة المشي ولمدة نصف ساعة.

الإكثار من شرب الماء الوفير على مدار اليوم.

يفضل تناول الشاى القهوة والزنجبيل والقرفة للتخلص من سموم حلوى المولد.

وتابعت، أما للأشخاص الأصحاء يجب عليهم اتباع نفس التعليمات السابقة وأيضا يجب عليهم عدم الإفراط في تناول حلوى المولد، فيكفى لهم تناول 100 جرام فقط من حلوى المولد على مدار اليوم حفاظا على الصحة، مع اتباع باقى التعليمات.