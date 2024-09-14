تحرير 430 مخالفة بالأسواق والمخابز بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من تحرير 430 مخالفة على المخابز والأسواق.

تأتي الحملات بناءًا على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المحاسب على حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية.



وتتم الحملات بمتابعة كلا من محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية.





وقد أفاد مدير المديرية بناء على تقارير المعروضة عليه من المنسق الإعلامى للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام بتحرير 430 مخالفة، كالتالي:



تحرير عدد 318 في مجال الرقابة على المخابز

أولا: في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 318

مخالفة كالآتي:

• 4 محاضر تجميع بطاقات بعدد (494 بطاقة).

• محضر مخالفة تعليمات.

• 3 محاضر تجميع دقيق بقيمة ( 9 شيكارة).

• 4 محاضر انتهاء من الإنتاج.

• 3 محاضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة (7655 رغيفا).

• 19 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

• محضر عدم نظافة أدوات العجين.

• 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

• 5 محاضر غلق بدون أذن.

• 40 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 37 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (250شيكارة).

• 76 محضر عدم مطابقة للمواصفات.



• 115 محضر نقص وزن ما بين ( ٨-28 ) جم.

• محضر عدم مخالفة تعليمات.

• محضر عدم تمكين من تجميع بطاقات.

• محضر عدم وجود ميزان

• محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي

• 2 محضر توقف عن الإنتاج

تحرير 107 مخالفات في مجال الرقابة على الأسواق

ثانيا: في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 107

مخالفات.

• 48 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 23 محضر عدم وجود شهادة صحية.

• 3 محاضر ذبح خارج السلخانة.

• 6 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى).

• محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 4317.57

جنيه.

• 2 محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى – مستودع غاز).

• محضر غش تجارى.

• محضر سلع بدون فواتير.

• 4 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).

• 3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

• 2 عدم اعلان عن وجود مخابز.

• محضر سلع منتهية الصلاحية.

• 3 محاضر تجميع سلع تموينية.

• محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص.



• محضر عدم الإعلان عن الأسعار والأوزان (مخابز سياحية).

• محضر اشتراطات صحية

• محضر سلع بدون فواتير

• محضر سجل صناعي

• محضر تبديد حرز

• محضرين عدم إصدار فواتير



تحرير محاضر في مجال المواد البترولية

ثالثا: في مجال المواد البترولية تم تحرير ٥ مخالفات.

• محضر محطة وقود بدون ترخيص

• محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها

• محضر بيع اسطوانة غاز بدون تصريح

• محضر عدم الإعلان عن الأسعار (مستودع غاز )

• محضر تجميع سلع مدعمة(مواد بترولية)

ضبط 6 أطنان ونص ملح ودقيق

المضبوطات: 1.500 طن دقيق- 400 كجم شوريتنج نباتي الدهن- 200كجم كحك وبسكوت- 140 كجم جبنه- 360لتر زيت- 980 كجم علف،200لتر سولار- 300كرتونة شيبسي- 5طن ملح.

، 160كجم لحم بلدي- 3 صندوق رنجه- 17كجم كبده- 12كجم لحم مجمد- 7كجم سمك ماكريل- 300 لتر سولار- 28 عبوة عسل- 3 أسطوانات غاز.



فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين

والمديرية تؤكد على فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد.أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا الرسمية. وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.