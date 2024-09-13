تضامن الدقهلية يوزع 1200 شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
أعلن تضامن الدقهلية توزيع 1200 شنطة مدرسة على الأسر الأولى بالرعاية في مركزين استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.
توزيع 600 شنطة في منية النصر
حيث تم توزيع "600" شنطة مدرسية متكاملة على الأسر الأولي بالرعاية بمركزي منية النصر ودكرنس.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولي بالرعاية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلاله "مدير تضامن الدقهلية ".
توزيع 600 شنطة في دكرنس
كما تم توزيع المؤسسة بمركز منية النصر "600" شنطة مدرسية لتخفيف العبء عن الأسر في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذلك حماية الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة.
حضر الفعاليات الدكتورة نداء الحديدي رئيس مجلس الأمناء، وعماد محمود مدير إدارة منية النصر الاجتماعية، محمود جاد مدير فرع مؤسسة فرسان الحديدى بالمنصورة، الشيخ محمد حلمى أحمد إدارة أوقاف منية النصر، السيد إبراهيم أحمد الشربيني مدير الإدارة التعليمة.
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