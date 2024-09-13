تموين الأقصر يشن حملة مكبرة على المخابز

قادت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر حملة مكبرة لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية معرفه مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

حملات التموين



وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محطة خدمة وتموين السيارات لحيازته طلمبة غير مطابقة للمواصفات وغير مدموغة، وضبط صاحب محطة خدمة وتموين السيارات ومتعهد مستودع بوتاجاز لعدم انتظامهما فى القيد في سجل 21 بترول ومتعهد مستودع بوتاجاز آخر لعدم انتظامه فى قيد 22 بترول، وضبط ثلاجة مجمدات تدار بدون ترخيص، كما تم ضبط عدد 506 بطاقات تموينية داخل أحد المخابز البلدية بغرض التربح والاستيلاء على الدعم.

فيما تم ضبط 100 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير قانونية، وتم ضبط 20 جركن زيت سعة 4 لترات مجهول وبدون فواتير قانونية، ضبط 42 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار لمنشآت تجارية ستة منها تخص مستودعات دقيق أهلية وتجار تموين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين لحين تصرف النيابة العامة بشأنهم.

وأكد مديرية التموين بالأقصر عن أنه تم رصد عدد 66 مخالفة لمخابز بلدية وهم تصرف عدد 8 أصحاب مخابز فى أكثر من 5 أطنان دقيق بلدى مدعم من الحصة الخاصة بهم، ضبط 5 من أصحاب المخابز لإثباتهم مبيعات وهمية قدرها 19920 رغيف على ماكينة صرف الخبز، و6 توقف المخبز كليًا عن الإنتاج، ترصيد نحو 800 كجم دقيق بلدى مدعم لمخبز بلدى مدعم، و23 عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة.

وتم تحرير 11 نقص وزن الرغيف البلدى المدعم، 2 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و2 عدم وجود ميزان داخل المخبز، و2 عدم نظافة أدوات العجين، و3 عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز، و2 عدم وجود سجلات داخل المخبز، ومخالفة واحدة لعدم وجود المدير المسؤول للمخبز ومثلها عدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المديرية وإداراتها بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

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