محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة ضحية انهيار سقف منزل بقرية كوم النور
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتقديم واجب العزاء لأسرة ضحية انهيار جزء من سقف منزلها بقرية كوم النور، ونقل رئيس مركز ومدينة ميت غمر خالص عزاء محافظ الدقهلية الي أسرة الفقيدة.
رافق رئيس مدينة ميت غمر أثناء تقديم واجب العزاء عبدالفتاح شحاته نائب رئيس المدينة للقري.
مرزوق " خالص عزائي لأسرة الفقيدة
ومن جانبه قال " مرزوق " خالص عزائي لأسرة الفقيدة تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، موجهًا كافة الجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم للأسرة.
حادث إنهيار سقف منزل قرية كوم النور
وانهار سقف منزل قرية كوم النور ظهر اليوم ووجه محافظ الدقهلية الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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