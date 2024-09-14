الدوري الإنجليزي، تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست وموقف صلاح

الدوري الإنجليزي، يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، اليوم السبت، لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست، على ملعب "الأنفيلد" في ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرج، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست



تذاع مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ويمتلك ليفربول العلامة الكاملة بعدما فاز في أول 3 مباريات، ضد إيبسويتش تاون، برينتفورد ومانشستر يونايتد.



بينما يمتلك نوتينجهام فورست 5 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى اليوم السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري مواجهات الجولة الرابعة.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



ساوثهامبتون ضد مان يونايتد السبت 14 سبتمبر - 2:30 عصرا

ليفربول ضد نوتينجهام فورست السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

مان سيتي ضد برينتفورد السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

فولهام ضد وست هام السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

برايتون ضد إيبسويتش تاون السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيفرتون السبت 14 سبتمبر - 7:30 مساءً

بورنموث ضد تشيلسي السبت 14 سبتمبر - 10:00 مساءً

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم



1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 7 أهداف

2- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

2- لويس دياز ليفربول 3 أهداف

2- نوني مادويكي تشيلسي 3 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 3 أهداف

3- كاي هافيرتز آرسنال هدفان

3- جواو بيدرو جيونجيورا برايتون هدفان

3- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان

3- نيكولاس جاكسون تشيلسي هدفان

3- هيونج مين سون توتنهام هوتسبير هدفان

3- داني ويلبيك برايتون هدفان

3- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

3- أمادو أونانا أستون فيلا هدفان

3- جون دوران أستون فيلا هدفان

3- يوان ويسا برينتفورد هدفان

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكل منهما 9 نقاط قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم



1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- ليفربول 9 نقاط

3- برايتون 7 نقاط

4- آرسنال 7 نقاط

5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

6- برينتفورد 6 نقاط

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- بورنموث 5 نقاط

9- نوتينغهام فورست 5 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

11- تشيلسي 4 نقاط

12- فولهام 4 نقاط

13- وست هام يونايتد 3 نقاط

14- مانشستر يونايتد 3 نقاط

15- ليستر سيتي نقطة واحدة

16- كريستال بالاس نقطة واحدة

17- إبسويتش تاون نقطة واحدة

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط