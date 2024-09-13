مدرب ليفربول: أرنولد مثل محمد صلاح يستطيع اللعب 90 دقيقة ولكن

يرى مدرب ليفربول، أرني سلوت، أن بإمكان لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد اللعب لمدة 90 دقيقة، وذلك بعدما استبدله بين الدقيقتين 70 و80، في كل من المباريات الثلاث الأولى بالبريميرليج هذا الموسم.

وأبدى أرنولد امتعاضه من استبداله، لكن ذلك لم يمنعه من خوض مباراتين مؤخرا مع المنتخب الإنجليزي، في دوري الأمم الأوروبية.

مدرب ليفربول يتحدث

وفي هذا الصدد، قال سلوت خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة نوتنجهام فورست غدا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "أثبت (أرنولد) أنه قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة.. تعب أمام إبسويتش، لكنه لعب بعد ذلك مباراتين.. لذا فهو مستعد للعب لمدة 90 دقيقة".



وأضاف: "في بعض الأحيان، يتعلق الأمر بوجود شخص مثل (كونور) برادلي، يمكنه القيام بالمهمة بشكل جيد أيضًا.. لدي فريق كامل عليَّ إدارته، والاستعداد للموسم، لذا من المهم أيضًا أن يحصل كونور على دقائقه".

وأردف: "وهو ما ينطبق أيضا على من سيحل محل مو (محمد صلاح)، أو أي شخص آخر أقوم بإعداد الفريق بأكمله".

ورفض سلوت تأكيد ما إذا كان لاعبه الجديد، الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا، جاهزا للمشاركة ضد نوتنجهامز

وقال المدرب الهولندي: "لقد تدرب كييزا 3 أو 4 مرات، لذا دعونا نرى كيف سيتدرب اليوم، لأن لدينا أكثر من 20 لاعبًا للاختيار من بينهم".