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رياضة

ديربي شمال لندن، مواجهات ساخنة في الدوري الإنجليزي بالجولة الرابعة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى غدا السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتقام مباريات قوية في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسها ديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام..

مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 

ويتصدر إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة، فيما يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول بالوصافة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 7 أهداف
2- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف
2-  لويس دياز  ليفربول 3  أهداف
2- نوني مادويكي تشيلسي 3  أهداف
2- بريان مبيومو برينتفورد 3  أهداف
3-  كاي هافيرتز آرسنال هدفان
3- جواو بيدرو جيونجيورا برايتون هدفان
3- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان
3- نيكولاس جاكسون تشيلسي هدفان
3- هيونج مين سون توتنهام هوتسبير هدفان
3- داني ويلبيك برايتون هدفان
3- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان
3- أمادو أونانا أستون فيلا هدفان
3- جون دوران أستون فيلا هدفان
3- يوان ويسا برينتفورد هدفان

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

1- مانشستر سيتي 9 نقاط
2- ليفربول 9 نقاط
3- برايتون 7 نقاط
4- آرسنال 7 نقاط
5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط
6- برينتفورد 6 نقاط
7- أستون فيلا 6 نقاط
8- بورنموث 5 نقاط
9- نوتينغهام فورست 5 نقاط
10- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
11- تشيلسي 4 نقاط
12- فولهام 4 نقاط
13- وست هام يونايتد 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ليستر سيتي نقطة واحدة
16- كريستال بالاس نقطة واحدة
17- إبسويتش تاون  نقطة واحدة
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط

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