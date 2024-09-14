السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى اليوم السبت، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 7 أهداف

2- محمد صلاح ليفربول 3 أهداف

2- لويس دياز  ليفربول 3  أهداف

2- نوني مادويكي تشيلسي 3  أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 3  أهداف

3- كاي هافيرتز آرسنال هدفان

3- جواو بيدرو جيونجيورا برايتون هدفان

3- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان

3- نيكولاس جاكسون تشيلسي هدفان

3- هيونج مين سون توتنهام هوتسبير هدفان

3- داني ويلبيك برايتون هدفان

3- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان

3- أمادو أونانا أستون فيلا هدفان

3- جون دوران أستون فيلا هدفان

3- يوان ويسا برينتفورد هدفان

 

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 

ساوثهامبتون ضد مان يونايتد  السبت 14 سبتمبر - 2:30 عصرا
ليفربول ضد نوتينجهام فورست السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
مان سيتي   ضد  برينتفورد السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
فولهام   ضد  وست هام السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
كريستال بالاس   ضد  ليستر سيتي السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
برايتون   ضد  إيبسويتش تاون السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً
أستون فيلا   ضد  إيفرتون السبت 14 سبتمبر - 7:30 مساءً
بورنموث  ضد  تشيلسي السبت 14 سبتمبر  - 10:00 مساءً

و يتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكل منهما 9 نقاط قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم 

1- مانشستر سيتي 9 نقاط
2- ليفربول 9 نقاط
3- برايتون 7 نقاط
4- آرسنال 7 نقاط
5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط
6- برينتفورد 6 نقاط
7- أستون فيلا 6 نقاط
8- بورنموث 5 نقاط
9- نوتينغهام فورست 5 نقاط
10- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
11- تشيلسي 4 نقاط
12- فولهام 4 نقاط
13- وست هام يونايتد 3 نقاط
14- مانشستر يونايتد 3 نقاط
15- ليستر سيتي نقطة واحدة
16- كريستال بالاس نقطة واحدة
17- إبسويتش تاون  نقطة واحدة
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط

عودة الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي الأكثر تهديفا.. ليفربول الأقوى دفاعا.. كتيبة جوارديولا في الصدارة.. وهالاند ينفرد بلقب الهداف وصلاح خلفه

مدرب ليفربول: أرنولد مثل محمد صلاح يستطيع اللعب 90 دقيقة ولكن

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هالاند محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي هدافي الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

عودة الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي الأكثر تهديفا.. ليفربول الأقوى دفاعا.. كتيبة جوارديولا في الصدارة.. وهالاند ينفرد بلقب الهداف وصلاح خلفه

مدرب ليفربول: أرنولد مثل محمد صلاح يستطيع اللعب 90 دقيقة ولكن

وكيل محمد صلاح يرد على التقارير المتداولة بشأن مستقبل الفرعون مع ليفربول: لا يعرفون شيئا

هالاند في الصدارة، محمد صلاح يغيب عن سباق الأسرع بـ البريميرليج

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية