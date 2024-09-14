السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس سائق سيارة، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بدهس شاب ما أسفر عن مصرعه.

كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بقيام سائق سيارة بصدم أحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هاربا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر" وتبين عدم حمله رخصة تسيير.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومساءلته قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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