السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

محاكمات اليوم، استكمال محاكمة 37 متهما بـ"خلية التجمع" ونظر استئناف قاتل نجله بالمقطم

أبرز محاكمات اليوم،
أبرز محاكمات اليوم، فيتو

 تشهد ساحات المحاكم الجنائية اليوم السبت، عددا من القضايا الهامة التي شغلت  الرأي العام مؤخرا ونسردها في السطور التالية..

 

محاكمة 37 متهما في  خلية التجمع 

 تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت،   جلسة محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بخلية التجمع.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2013 وحتى 19 مارس 2023، انضم المتهمون جميعا لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

 

الحكم على متهم بخلية اللجان النوعية في المرج

تعقد الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، جلسة الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية بالمرج.

 

أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم بقتل نجله بالمقطم

 تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم بقتل نجله على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام، والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل نجله، والذي كان يشغل منصب معاون مباحث قسم المقطم.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبوزيادة وعبدالكريم فخري، أمين السر عمر عاشور وخالد اللبان. ‏

كانت جهات التحقيق أحالت المتهم بقتل نجله إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد وسبق الإصرار والترصد في منطقة دار السلام.

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المحاكم الجنائية الراي العام خلية التجمع

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