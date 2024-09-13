زوج في دعوى نشوز: الناس والبنوك بتطاردها وخايف على أولادي

أقام زوج دعوى نشوز، وضم حضانة أطفاله، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة وبمحكمة زنانيري في القاهرة، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بعد استيلائها على ما يقرب من مائة ألف جنيه قروضا من البنوك، واتخذت من بعض المواطنين ضامنا لهم، واختفائها هي وأولاده.

وقال: "عشت في عذاب بسبب زوجتي، وحاليا يعيش أولادي معها في خوف وهلع وخطر من المواطنين التي تلاحقها بعدما امتنعت عن دفاع قروض اخذتها من البنوك وأخذت من بعض الناس ضامن لها وأصبحت البنوك تلاحقهم هم أيضا".

وتابع: "ذلك لجأت إلى المحكمة ورفعت الدعوى لحماية أولادي منها".