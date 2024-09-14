السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة 15 مايو حبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقه لذات العيار - كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدني، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وحيازتهما للسلاح الناري، وأضافا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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أسلاك الكهرباء النيابة العامة قسم شرطة 15 مايو مديرية أمن القاهرة نيابة 15 مايو

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