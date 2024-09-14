المعمل الجنائي يعاين موقع انهيار سور على بوابة عمارة بمدينة نصر
عاين فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة موقع حادث انهيار جزر من سور مبني ترتب عليه مصرع حارس عقار بدائرة مدينة نصر للوقوف علي اسباب الواقعة بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بمحافظة القاهرة
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن القاهرة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بانهيار جزء من سور مبني بمدينة نصر
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتبين وجود جثة لـ حارس عقار تم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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