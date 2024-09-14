السبت 14 سبتمبر 2024
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حوادث

حجز مدير مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحجز مدير مركز علاج الإدمان ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات بتهمة إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

 

ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان

كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد فيه إلقاء القبض على كل من “أحمد أ” 40 سنة، المدير الإداري للمركز، و"وائل م" 42 سنة، المسؤول، و"نعمة س"، 40 سنة، نائبة مدير المركز، وذلك لعدة مخالفات قانونية وتنظيمية داخل المنشأة.

 

تضمنت المخالفات، عدم وجود موافقة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وتعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالحرائق، وعدم وجود تعاقد مع مستشفى لإحالة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى عدم وجود موافقة من وزارة البيئة للتخلص من النفايات الطبية.


كما لوحظ عدم تواجد أطباء متخصصين داخل المركز، وغياب المدير الفني، وافتقار المنشأة لغرف تعقيم وتجهيزات أساسية مطلوبة.

وتم ضبط 13 نزيلا داخل المركز، وتم تسليمهم إلى ذويهم، فيما تولت النيابة العامة، التحقيقات في الواقعة، وأمرت بإغلاق المنشأة.

 

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نيابة الجيزة الجيزة الادارة العامة لمباحث الجيزة

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