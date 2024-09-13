موعد مواجهتي منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، ينتظر منتخب مصر الوطني مواجهتين قويتين أمام منتخب موريتانيا خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولًا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط في لقاء الإياب.

ومن المقرر، أن يعلن كاف عن المواعيد النهائية للمباراتين خلال الأيام القادمة.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على موعد انطلاق معسكر الفريق المقبل، استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر الوطني، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة سبتمبر

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن حسام حسن حدد يوم 30 سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق معسكر الفراعنة، في حين تبدأ الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، وتتخللها مباراتا منتخب مصر ذهابا وإيابا أمام نظيره منتخب موريتانيا.

ويرغب حسام حسن في بدء معسكر منتخب مصر مبكرًا يوم 30 سبتمبر بمشاركة اللاعبين المحليين، خاصة أن تلك الفترة لن تشهد أي إرتباطات محلية أو قارية للأندية المصرية، خاصة أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي تقام يوم 27 سبتمبر الجاري في السعودية، أما مسابقة الدوري الممتاز فتنطلق في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، أي بعد انتهاء الأجندة الدولية لـ فيفا.