محمد أبو الوفا: حسام حسن كان عند حسن ظن جماهير منتخب مصر

منتخب مصر، قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني كان عند حسن ظن الجماهير المصرية.

وأضاف أبو الوفا خلال تصريحات هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "منتخب مصر مع حسام حسن أصبح عند حسن ظن الجميع".

وواصل: "اتحاد الكرة يوفر كافة مطالب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن".

وأكمل: "الفترة المقبلة سنوفر الدعم الكامل لحسام حسن استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا".

حسام حسن، فيتو

ميكالي يقود منتخب 2005

وأردف: "ميكالي سيتولى تدريب منتخب مصر مواليد 2005 ومحمد فاروق قائم بأعمال رئيس لجنة الحكام لحين إشعار آخر".

وأكمل: "يجب أن يكون هناك نظام وشكل جديد للدوري الموسم المقبل وهذا بشكل استثنائي".

مصر تضرب بوتسوانا برباعية نظيفة

فاز منتخب مصر على مضيفه بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بوتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

ليحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.