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رياضة

صرف مكافآت للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على بوتسوانا وموقف جديد بشأن أحمد حجازي

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، أبدى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سعادته بانتصار المنتخب المصري على بوتسوانا برباعية نظيفة في تصفيات أمم إفريقيا، موجهًا التهنئة لجماهير الكرة المصرية، ومشيدًا في الوقت ذاته باللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا صرف مكافآت للاعبين بعد المباراة.

 

علام والدرندلي يهنئان اللاعبين

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر بوكس تو بوكس: "مجلس الإدارة بقيادة جمال علام وخالد الدرندلي قاموا بتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد اللقاء مباشرة، ولن يبخل أحد على المنتخب الوطني، ونحن في مهمة وطنية وهدفنا رفع علم مصر في مختلف المنافسات".

إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، فيتو

حسام حسن يعلم احتياجاته الفنية

وأضاف: "هناك حالة ود وحب بين جميع اللاعبين والجهاز الفني، و95% من العناصر الذين انضموا لمنتخب مصر في المعسكر خاضوا المباراتين، وظهر منهم عناصر جيدة وآخرهم خالد صبحي الذي شارك في اللقاء، كما لعب المباراة السابقة حمدي فتحي في مركز المساك واليوم لعب في خط الوسط، وهو فكر مدرب ويعلم مدى احتياجاته الفنية".

 

موقف أحمد حجازي من المنتخب

وواصل: "حسام حسن أعاد بعض اللاعبين للنجومية مثل رامي ربيعة، والجهاز الفني لن يغلق الباب في وجه أحمد حجازي للانضمام للمنتخب مستقبلا، وإبراهيم حسن أكد أنه بمثابة أخ صغير له ولحسام حسن".

وأكمل: "محمد النني تخطى الـ100 مباراة دولية مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الماضية".

 

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