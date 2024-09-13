وسائل إعلام تركية تكشف تفاصيل لقاء رئيس الاستخبارات مع وفد حماس

كشفت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم، عن تفاصيل لقاء رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، إبراهيم كالين، مع وفد من حركة حماس فى العاصمة أنقرة.

لقاء بين رئيس الاستخبارات التركية ووفد من حماس

وحسب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، اليوم، أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي التقى وفدًا من حركة حماس في أنقرة وناقش المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية تركية قولها: إن إبراهيم كالين، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، التقى وفدًا من قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، دون الكشف عن أسماء أعضاء الوفد.

الاستخبارات التركية تتوصل مع أطراف فاعلة في أزمة غزة

وقالت قناة "تي آر تي" التركية، إن جهاز الاستخبارات على اتصال مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، ويجري جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.