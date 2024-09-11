بيان من حركة حماس حول الدور المصري والقطري فى المفاوضات

أكدت حركة حماس فى بيان لها، مساء اليوم، ترحيبها بالدور المصري والقطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على شعبنا.

بيان من حماس حول لقاء وفدها مع القطريين والمصريين

وتابعت حركة حماس، التقى وفدنا المفاوض برئاسة خليل الحية التقى اليوم في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري، ورئيس الوفد الأمنى المصري.

واستطردت الحركة، نؤكد استمرار إيجابية الحركة ومرونتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة.

وأضافت حماس، نؤكد عدم وضع أي مطالب جديدة ورفضنا لأي شروط مستجدة على الاتفاق من قبل أي طرف.

حماس ترفض أي مشروعات متعلقة بإدارة قطاع غزة بعد العدوان

كما شددت على رفضها أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان ونؤكد أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي.

وأشارت حركة حماس، نرحب بإجراء حوار وطني مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية.

وختمت حماس قائلة: نؤكد تجاوبنا مع الوسطاء ونرحب باستمرار دورهم للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة