حماس توجه رسالة تحذير للاحتلال والمستوطنين بشأن الأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من "مغبة إقدام حكومة الاحتلال والمستوطنين على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك".

ودعت إلى "شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في باحاته والتصدي للمخططات الصهيونية ضده".

في اليوم الـ343 للحرب، أفادت مصادر طبية لقناة الجزيرة باستشهاد 40 شخصا إثر استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس معظمهم أطفال ونساء.

في هذه الأثناء، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة الغربية مع ساعات الصباح الأولى، ونعت سرايا القدس 5 من عناصرها قالت إنهم استشهدوا في غارة إسرائيلية "أثناء إعدادهم كمائن وعبوات لقوات العدو في طوباس".

يأتي ذلك بعد يوم استُشهد فيه 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في طولكرم وطوباس، وأُصيب 4 آخرون جنوبي نابلس، ونفذت فيه المقاومة عملية نوعية.