الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس توجه رسالة تحذير للاحتلال والمستوطنين بشأن الأقصى

حماس
حماس

 حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من "مغبة إقدام حكومة الاحتلال والمستوطنين على أي عمل يمس بالمسجد الأقصى المبارك".

ودعت إلى "شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في باحاته والتصدي للمخططات الصهيونية ضده".

في اليوم الـ343 للحرب، أفادت مصادر طبية لقناة الجزيرة باستشهاد 40 شخصا إثر استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الخميس معظمهم أطفال ونساء.

في هذه الأثناء، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها مدن وبلدات الضفة الغربية مع ساعات الصباح الأولى، ونعت سرايا القدس 5 من عناصرها قالت إنهم استشهدوا في غارة إسرائيلية "أثناء إعدادهم كمائن وعبوات لقوات العدو في طوباس".

 يأتي ذلك بعد يوم استُشهد فيه 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في طولكرم وطوباس، وأُصيب 4 آخرون جنوبي نابلس، ونفذت فيه المقاومة عملية نوعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حماس الأقصى الاحتلال حكومة الاحتلال لمسجد الأقصى الصهيونية

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية