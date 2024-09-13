3 جهات فلسطينية تعقد اجتماعا في غزة، وحماس تكشف التفاصيل

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الجمعة، عن عقدها اجتماعًا ثلاثيًا فى قطاع غزة، مع جبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية.

اجتماع حماس وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية

ونقلت حركة حماس فى بيان صادر عنها، تأكيد المجتمعين فى غزة - حماس وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية- أن "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، هو حق مشروع لا جدال فيه أو مساومة عليه".

كما شدد الفصائل المجتمعة وفق بيان حماس، على أن الشعب مع قواه الوطنية، "هو من يقرر مصيره، ومن يقرر كيف سيكون اليوم التالي للحرب".

فصائل فلسطينية تعمل على تنفيذ اتفاق الإجماع الوطني في بكين

وجاء فى البيان، إن الفصائل أكدت أيضًا ضرورة العمل الفوري على تنفيذ اتفاق الإجماع الوطني في بكين، وما سبقه من اتفاقات، وضرورة إعادة الاعتبار لـمنظمة التحرير وإصلاحها لتصبح البيت الفلسطيني الجامع للكل الوطني.

وكان مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، قد كشف في تصريحات إعلامية أمس، عن مشاورات مكثفة بين الفصائل الفلسطينة بشأن تأليف حكومة توافق وطني، بناءً على مخرجات مؤتمر بكين.