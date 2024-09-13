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رياضة

كاف يحدد موعد قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

منتخب الشاطئية يستعد
منتخب الشاطئية يستعد لأمم إفريقيا، فيتو

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد إجراء قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المقرر إقامتها في مدينة الغردقة في مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة ثماني منتخبات إفريقية.

موعد قرعة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

وتجرى قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية يوم 17 سبتمبر الجاري بمقر كاف بمدينة 6 أكتوبر، ولكن يتم متابعتها عبر تقنية زووم  .

ويشارك في بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية  ثماني منتخبات هي: مصر صاحبة الضيافة إلى جانب كل من المغرب، تنزانيا، غانا، موريتانيا، موزمبيق، مالاوي والسنغال 

 

منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية يستعد لبطولة أمم إفريقيا

ومن المقرر، أن يعقد مصطفى لطفي المدير الفني جلسة مع معاونيه أحمد أبوسريع المدرب العام، ومحمد فوزي مدرب حراس المرمى، من أجل الاتفاق على خطة التدريب خلال المعسكر التدريبي لرفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل اختيار القائمة النهائية التي تخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والمؤهلة إلى كأس العالم القادم. 

واختتم منتخب الشاطئية الأسبوع الماضي معسكرا تدريبيا بالإسكندرية، ضمن برنامج إعداده لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2024.

21 لاعبا في القائمة المبدئية لمنتخب الشاطئية

وضمت قائمة منتخب الشاطئية في معسكره الماضي 21 لاعبا هم:

فى حراسة المرمى كل من زيزو الصباح، محمد السيد، أحمد حمدي ويوسف مرتضى واللاعبين هم مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي لوحا، أحمد الشحات، الحسينى طه، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد إيشا، كريم السيد، أحمد محمد إسماعيل، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد السيد صنارة، عبدالرحمن حميدو، أحمد سعيد بدر، ومحمد حسن عربى.

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