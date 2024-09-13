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رياضة

منتخب جنوب إفريقيا للكرة الشاطئية يعتذر عن عدم مواجهة نظيره المصري وديا

منتخب الكرة الشاطئية،
منتخب الكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، اعتذر منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، عن مواجهة نظيره منتخب مصر وديًا في شهر أكتوبر المقبل، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر المقبلين.

وكان مقررا أن يخوض منتخب الشاطئية المصري مباراتين وديتين أمام نظيره الجنوب الإفريقي في الغردقة قبل إنطلاق بطولة أمم إفريقيا، إلى جانب مباراتين أخريين أمام منتخب السعودية، إلا أن يعتذر منتخب جنوب إفريقيا عن المواجهتين.

فحص طبي لمنتخب الكرة الشاطئية

ويستعد لاعبو منتخب الشاطئية للخضوع لفحص طبي شامل قبل إرسال القائمة النهائية التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التى ستقام فى أكتوبر القادم. 

مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية، فيتو

الإهتمام بالجانب البدني

وخضع اللاعبون لبرنامج تأهيل بدنى خلال الأيام الماضية لرفع الحالة البدنية والجاهزية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية. 

واطمأن محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية على ترتيبات المعسكر التدريبى وتجهيز اللاعبين بشكل قوى قبل انطلاق البطولة الأفريقية. 

الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك ومؤمن نبوى مدير إدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

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