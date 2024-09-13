عقب محاولة اغتياله، من هو غزالي عثمان رئيس جزر القمر بالضربة القاضية؟

كشفت مصادر برئاسة جزر القمر، في وقت سابق اليوم، عن تعرض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، لعملية طعن أثناء مشاركته في مراسم عزاء.

طعن رئيس جزر القمر أثناء مراسم جنازة

وقالت مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة.

فيما شدد المتحدثة باسم حكومة جزر القمر، على أن حياة الرئيس غزالي عثمان، ليست في حالة خطر بعد تعرضه لاعتداء طعنا بالسكين خلال مشاركته في مراسم عزاء.

رئيس جزر القمر.. الدراسة والتكوين

غزالي عثماني رئيس جزر القمر، ولد في الأول من يناير عام 1959 في مدينة ميتسودجي في جنوب جزر القمر.

والتحق رئيس جزر القمر غزالي عثماني، بالكلية العسكرية الملكية المغربية بمكناس عام 1977 وانتظم في جناح المظليين، وتخرج فيها عام 1980، ثم تلقى دورة عسكرية في الأكاديمية الحربية في فرنسا 1985-1986.

بعد عودة غزالي عثمان، من المملكة المغربية خدم في جيش بلاده وترقى في الوظائف والرتب العسكرية ليصبح في نهاية الثمانينيات من أكبر الضباط.

رئيس جزر القمر يصف نفسه بمنقذ البلاد

ترقى غزالي عثمان، في الرتب العسكرية إلى أن أصبح عقيدا وقائدا لأركان الجيش عام 1998، وهو ما سهل عليه قيادة انقلاب 1999 منهيا حكم الرئيس تاج الدين بن سعيد، وقال إنه جنب البلاد اندلاع حرب أهلية كادت تعصف بها إثر تنامي النزعة الانفصالية بجزيرة أنجوان، ثاني كبرى الجزر الثلاث المكونة لاتحاد جزر القمر.

رئيس جزر القمر غزالي عثمان، فيتو

لم تستقر الأوضاع السياسية لـ غزالي عثماني، بعد توليه على السلطة عن طريق الانقلاب عام 1999، وصعّدت الأحزاب السياسية من خطابها ضده، ففتح المجال لمصالحة وطنية أسفرت عن وضع دستور يمنح حكما ذاتيا واسعا لكل من الجزر الثلاث المشكّلة لدولة جزر القمر وينص على تناوب الرئاسة بينها دوريا.

وعلى إثر المصالحة الوطنية والدستور الجديد تم تنظيم انتخابات رئاسية عام 2002 سمحت له بقيادة البلد بزي مدني حتى 2006، ثم تنحى بموجب الدستور وعاد عام 2016 عن طريق الانتخابات، معتبرا أن تركه للسلطة كان "خطأ لن يكرره".

عودة رئيس جزر القمر إلى السلطة عام 2016

ظل غزالي عثمان، يتباهي بترك السلطة طواعية عام 2006، لكن تملكه حلم العودة إلى "قصر السلام" الرئاسي، فدخله من جديد عام 2016 بانتخابات طبعتها الفوضى، حسب معارضيه، واحتاجت لشوط ثالث لتؤكد المحكمة العليا فوزه.

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يقدم غزالي عثمان نفسه على أنه "ديمقراطي بعمق"، ويتفخر بالإصلاحات التي قام بها وقت انقلابه عام 1999 وإنقاذه البلد من حرب أهلية كانت تلوح في الأفق وتهدد كيان الدولة.

عقب عودته للحكم عام 2016 حل رئيس جزر القمر غزالي عثمان، المحكمة الدستورية العليا وعدل الدستور عام 2018، وهو ما سمح له بالحكم فترتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وألغي بذلك دستور 2001، الذي نص على تناوب الجزر الثلاث على رئاسة البلد دوريا.

تصفية الخصوم السياسيين بشعار الضربة القاضية

كما شرع في تصفية خصومه سياسيا واعتقل بعض معارضيه، ومن أبرزهم الرئيس السابق عبد الله سامبي، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفتها المعارضة بغير النزيهة.

في الانتخابات الرئاسية 2021 أعلنت إدارة الحملة الانتخابية لغزالي عن تعرضه لمحاولة اغتيال في "أنجوان"، لكن المعارضة شككت في ذلك واعتبرتها مجرد "ذريعة لتوطيد سلطته وضرب خصومه والمُضي في الإجراءات التي تضمن بقاءه في السلطة".

لم يكن طموح غزالي عثماني محدودا بفضاء الجزر، بل تجاوزها من خلال الحضور القوي والفاعل في الفضاء الأفريقي والعربي والإسلامي المشكل للهوية القمرية، ليحصل على الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي عام 2023 كأول رئيس لجزر القمر يتبوأ هذا المنصب الأفريقي الرفيع خلفا للرئيس السنغالي ماكي سال.

رغم قضائه في الحكم ما يزيد على 15 سنة متقطعة، خاض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024 بشعار "الضربة القاضية"، وفاز حينها بولاية جديدة لدولة يعيش 45% من سكانها تحت خط الفقر، حسب تقارير البنك الدولي.