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خارج الحدود

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

رئيس جزر القمر غزالي
رئيس جزر القمر غزالي عثماني، فيتو

تعرض رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، لعملية طعن مساء اليوم الجمعة، بحسب مصادر رئاسية تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية.

تعرض رئيس جزر القمر لحادث طعن 

وكشفت المتحدث باسم حكومة جزر القمر، أن حياة الرئيس غزالي عثماني ليست في خطر بعد التعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة، لكنه أصيب بجروح ليست خطيرة، وتم توقف المعتدين.

من هو غزالي عثمان رئيس جزر القمر؟ 

ولد رئيس القمر غزالي عثماني في الأول من يناير عام 1959 في مدينة ميتسودغي في جنوب جزر القمر.

التحق بالكلية العسكرية الملكية المغربية بمكناس عام 1977 وانتظم في جناح المظليين، وتخرج فيها عام 1980، ثم تلقى دورة عسكرية في الأكاديمية الحربية في فرنسا 1985.

غزالي عثمان، درس في الأكاديمية الملكية المغربية بمراكش والأكاديمية الحربية في فرنسا، ترقى في الرتب العسكرية إلى أن أصبح قائدا للأركان 1998، ثم قاد انقلابا عسكريا 1999 ليتربع على عرش السلطة في جزر القمر، البلد العربي الأفريقي المسلم البالغ عدد سكانه حوالي 900 ألف نسمة، ترك الحكم عام 2006، ثم عاد إليه مرة أخرى عام 2016.

موقع جزر القمر في قارة أفريقيا 

وتقع جزر القمر أقصى جنوب قارة إفريقية وتتكون من عدة جزر، وكانت محتلة من فرنسا وانفصلت عن فرنسا في يوليو 1975، وتبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر، وهي ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويصل عدد سكانها لـ 876,935 نسمة وهي سادس أقل دولة إفريقية من حيث عدد السكان، ومنضمة الدولة إلى جامعة الدول العربية، وتعد الجزر القمر هي الدولة الوحيدة المنضمة إلى الدولة الوحيدة التي تشترك في عضوية كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة المحيط الهندي.

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