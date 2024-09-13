أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن الزي الذي سيخوض به فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من شركة الملابس الجديدة، لن يكون الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بل هو زي مؤقت لحين تسلم النادي للملابس المتفق عليها من الشركة.

وأضاف أنه تم الاستقرار على خوض الفريق لمباراة الشرطة الكيني بزي مؤقت لحين الإعلان الرسمي عن كافة الأطقم الخاصة بالفريق على منصات النادي الرسمية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أيضًا أن يكون هناك زي مخصص لمباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي من الشركة الجديدة مع العلم أن مجلس الإدارة حريص على ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن وبالشكل الذي يليق بنادي الزمالك وجماهيره.

غضب بعض جماهير الزمالك من قمصان الفريق الجديدة

وعبرت بعض جماهير الزمالك عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قمصان تدريب الفريق الأول لكرة القدم من تصنيع الشركة الجديدة.

وتعاقد الزمالك مع شركة ملابس جديدة لتوريد ملابس جميع فرق نادي الزمالك بمختلف الألعاب الرياضية.

ولاحظت جماهير الزمالك تشابه قميص تدريب الفريق الجديد الذي ظهر به جوميز في مران الفريق بكينيا اليوم مع قميص المصري البورسعيدي للموسم الماضي وهي نفس الشركة التي تصنع الفريقين وتعاقد معها الزمالك للموسم الجديد 2024-2025.

وعبرت بعض جماهير الزمالك عن غضبها لتشابه قميص الزمالك مع المصري خاصة أنه قميص الموسم الماضي ولم يتم إضافة أي لمسة إبداع على تيشرت الزمالك بخلاف تغير الشعار.

وجاء غضب بعض الجماهير كون تيشرت تدريب الزمالك لا يحمل هوية النادي ويظهر باللون الأبيض والأخضر والذي يمثل هوية نادي المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني الذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.