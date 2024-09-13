تقسيمة فنية في مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تقسيمة فنية في وسط الملعب خلال الجزء الأخير من المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني المقرر لها غدًا السبت ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، تولى جوزيه جوميز توجيه تعليمات فنية للمجموعة الأولى، فيما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد المجموعة الثانية.

واعتمد الجهاز الفني على تنفيذ بعض أفكاره الفنية خلال التقسيمة التي خاضها الفريق، وسط تعليمات مستمرة من جانب جوميز وأندريه بيكي المدرب العام خلال التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني الذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.