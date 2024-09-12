الزمالك يطلب الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال في مباراة الشرطة الكيني

تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي خلال مباراة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظر مسؤولو الزمالك رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلبهم بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الشرطة الكيني المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جوزيه جوميز

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري للمباراة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسئولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.