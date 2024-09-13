حسين لبيب يتواصل مع بعثة الزمالك في كينيا
حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كينيا، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.
وتواصل حسين لبيب وأحمد سليمان مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الزمالك في كينيا، والذي أكد بدوره أن كافة الأمور الخاصة بالفريق جيدة من حيث الإقامة وملاعب التدريب بجانب جاهزية الفريق من الناحية الفنية لمباراة الشرطة الكيني المقبلة.
وشدد أحمد خالد حسانين على أن الأجواء مثالية داخل بعثة الزمالك، وهناك تركيز لدى اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز كي تكون ضربة البداية قوية في البطولة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني
وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني
ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.
ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني الذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.