محافظ الإسماعيلية خلال الاحتفال بالمولد النبوي: علينا الاقتداء بأخلاق النبي في النظافة والتعليم

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أهمية الاقتداء بأخلاق النبي ﷺ، التي نحن فى أَمَسِّ الحاجة إليها هذه الأيام، وأن يكن الاحتفال بذكرى مولده اتباعًا لسنته، كالحفاظ على النظافة العامة، وانتظام أبنائنا بمراحل التعليم المختلفة، والحفاظ على قريتنا، فهذه العادات والسلوكيات تُعدُّ من هَدْيِّ وأخلاق النبي ﷺ.

محافظ الإسماعيلية يهنئ أهالي الإسماعيلية بالمولد النبوي الشريف

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "المولد النبوي الشريف"، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.



جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

أوقاف الإسماعيلية تحتفل بالمولد النبوي

جاء ذلك خلال حضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب صلاة الجمعة، "بمسجد القرية" بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

أبرز الحضور خلال الاحتفال

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ (المهندس أحمد عثمان، النائب سامي سليم، النائب أحمد البعلي، النائب رمضان إمام)، العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، الشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

كلمة مديرية الأوقاف

وألقى فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من سُنة الرسول ﷺ، وأهمها الاقتداء برسول الله في ذكرى مولده، والتحلي بأخلاقه وصفاته، ومنها حب وبناء الأوطان، والعمل ابتغاءً لوجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله.

واختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.

وكان محافظ الإسماعيلية قد افتتح "مسجد القرية" بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، قبل شعائر صلاة الجمعة، بعد عملية إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيهًا.