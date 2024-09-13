محافظ الإسماعيلية: المساجد حلقة وصل بين المسئولين والمواطنين

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خلال افتتاح مسجد القرية في سرابيوم أن المساجد ليست مجرد بناء ولكن دور للعبادة وتلقي العلم وحلقة وصل بين المسئولين والمواطنين.



أداء شعائر صلاة الجمعة

جاء ذلك خلال أداء محافظ الإسماعيلية، شعائر صلاة الجمعة بمسجد "القرية" بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

محافظ الإسماعيلية خلال صلاة الجمعة، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال صلاة الجمعة، فيتو

أبرز الحضور خلال شعائر الصلاة والافتتاح

وأدى صلاة الجمعة برفقة المحافظ كل من اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية (المهندس أحمد، النائب سامي سليم، النائب أحمد البعلي، النائب رمضان إمام)، العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، الشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية خلال صلاة الجمعة، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال صلاة الجمعة، فيتو

موضوع خطبة الجمعة

وألقى خطبة الجمعة الشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، والتي جاءت بعنوان " إنما بُعثت لِأُتمم مكارم الأخلاق"، وتحدث خلالها عن أخلاق النبي محمد ﷺ، وحاجة المسلمين إلى الاقتداء به.

محافظ الإسماعيلية يلتقى بالمصليين

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، ألقى محافظ الإسماعيلية كلمة للمصلين، وجَّه خلالها الشكر لكل من ساهم في إعمار المسجد.

محافظ الإسماعيلية خلال صلاة الجمعة، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال صلاة الجمعة، فيتو

وأضاف “خلال الأيام القادمة سأقوم بزيارة مركز ومدينة فايد لبحث ومناقشة كافة المشكلات بالمركز”، مطالبًا المواطنين بمركز ومدينة فايد، بالحفاظ على بلدهم وقيامهم بدورهم مع أبنائهم مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، والتكاتف مع الجهاز التنفيذي للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم.



وكان محافظ الإسماعيلية قد افتتح المسجد، قبل شعائر صلاة الجمعة، بعد عملية إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه.

