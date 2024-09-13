محافظ الإسماعيلية يفتتح مسجد القرية بسرابيوم

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، "مسجد القرية" بقرية سرابيوم مركز ومدينة فايد.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

جانب من الافتتاح، فيتو

والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، الشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، الشيخ أشرف السعيد مدير منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

جانب من الافتتاح، فيتو

التكلفة الإجمالية للمسجد

تم افتتاح المسجد بعد عملية إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لكل من ساهم في إعمار المسجد، مؤكدًا أن المساجد ليست حجارة فقط ولكن دور للعبادة وتلقي العلم وحلقة وصل بين المسئولين والمواطنين.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

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