محافظ الغربية يدشن مبادرة لسداد المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية

التقى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة 55 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وحسناء أحمد إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتهنئة بحلول الذكرى العطرة لمولد خاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى المشرفة على مصر وشعبها العظيم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بلقاء اليوم، مؤكدا أن لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق، ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

ودشن محافظ الغربية خلال اللقاء مبادرة لتسديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس المستحقين على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه الطلاب حيث سلم محافظ الغربية المصروفات والمستلزمات الدراسية لـ32 طالبا في مختلف الفئات والمراحل التعليمية من كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.

كما سلم المحافظ ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية وكراسي متحركة ل 23 من الأسر الأولى بالرعاية.