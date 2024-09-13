أول رد فعل من الزمالك بعد وصول بوبيندزا إلى رومانيا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من اقتراب الجابوني آرون بوبيندزا من الانتقال إلى رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي سينسيناتي الأمريكي السابق، إلى مدينة بوخارست الرومانية صباح اليوم الجمعة، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي رابيد بوخارست رغم اتفاقه مع الزمالك، وتسلم الأبيض البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه على اتفاقية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن إدارة الأبيض تستعد لشكوى بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وواصل: نجهز في الوقت الحالي ملفا لتقديمه في فيفا لشكوى اللاعب وسنحفظ كافة حقوق النادي.

بوبيندزا



وبحسب صحيفة digisport الرومانية، فإن بوبيندزا وصل إلى مدينة بوخارست صباح اليوم الجمعة.

واستقبل بوبيندزا، هنري كواندا إيونو فويكو ممثل شركة رابيد بوخارست لكرة القدم في المطار صباح اليوم.

ومن المفترض أن يخضع بوبيندزا للكشف الطبي اليوم الجمعة، قبل التوقيع الرسمي مع نادي رابيد بوخارست.

بوبيندزا - 28 عامًا - كان اتفق مع الزمالك قبل أيام إلى جانب قيامه بالتوقيع على اتفاقية للانتقال للقلعة البيضاء وهنا قامت إدارة النادي بالحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وأعلن نادي الزمالك الجمعة الماضي الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، كما جدّد النادي مرة أخرى الإعلان عن الحصول على البطاقة الدولية يوم الأحد الماضي.

وخاض الدولي الجابوني العديد من التجارب سواء في الملاعب العربية مثل العربي القطري والشباب السعودي، كما لعب مع نادي بوردو الفرنسي وهاتاي سبور التركي.

وتعتبر آخر تجربة للمحترف الجابوني في صفوف سينسيناتي الأمريكي، قبل أن يرحل في أغسطس 2024، ليصبح النادي الذي سينتقل له في صفقة انتقال حر.