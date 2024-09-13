الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول رد فعل من الزمالك بعد وصول بوبيندزا إلى رومانيا

بوبيندزا
بوبيندزا

 كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من اقتراب الجابوني آرون بوبيندزا من الانتقال إلى رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووصل الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي سينسيناتي الأمريكي السابق، إلى مدينة بوخارست الرومانية صباح اليوم الجمعة، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي رابيد بوخارست رغم اتفاقه مع الزمالك، وتسلم الأبيض البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه على اتفاقية. 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن إدارة الأبيض تستعد لشكوى بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 

وواصل: نجهز في الوقت الحالي ملفا لتقديمه في فيفا لشكوى اللاعب وسنحفظ كافة حقوق النادي. 

بوبيندزا


 وبحسب صحيفة digisport الرومانية، فإن بوبيندزا وصل إلى مدينة بوخارست صباح اليوم الجمعة.

واستقبل بوبيندزا، هنري كواندا إيونو فويكو ممثل شركة رابيد بوخارست لكرة القدم في المطار صباح اليوم.

ومن المفترض أن يخضع بوبيندزا للكشف الطبي اليوم الجمعة، قبل التوقيع الرسمي مع نادي رابيد بوخارست.

 

بوبيندزا - 28 عامًا - كان اتفق مع الزمالك قبل أيام إلى جانب قيامه بالتوقيع على اتفاقية للانتقال للقلعة البيضاء وهنا قامت إدارة النادي بالحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وأعلن نادي الزمالك الجمعة الماضي الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، كما جدّد النادي مرة أخرى الإعلان عن الحصول على البطاقة الدولية يوم الأحد الماضي.

وخاض الدولي الجابوني العديد من التجارب سواء في الملاعب العربية مثل العربي القطري والشباب السعودي، كما لعب مع نادي بوردو الفرنسي وهاتاي سبور التركي.

وتعتبر آخر تجربة للمحترف الجابوني في صفوف سينسيناتي الأمريكي، قبل أن يرحل في أغسطس 2024، ليصبح النادي الذي سينتقل له في صفقة انتقال حر.

جوميز يتفقد ملعب مباراة الزمالك والشرطة الكيني قبل مباراة الغد

حسين لبيب يتواصل مع بعثة الزمالك في كينيا

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الجابوني أرون بوبيندزا أرون بوبيندزا بوبيندزا

مواد متعلقة

جوميز يتفقد ملعب مباراة الزمالك والشرطة الكيني قبل مباراة الغد

حسين لبيب يتواصل مع بعثة الزمالك في كينيا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية

سافر تاني، الزمالك يمنح البولندي كونراد ميشالاك إجازة

الزمالك يطلب الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال في مباراة الشرطة الكيني

الزمالك يعلن قيد 4 صفقات جديدة في القائمة الإفريقية

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية