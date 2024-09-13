الجمعة 13 سبتمبر 2024
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رياضة

جوميز يتفقد ملعب مباراة الزمالك والشرطة الكيني قبل مباراة الغد

جوميز
جوميز

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب ستاد نيايو الوطني، الذي يستضيف مواجهة الأبيض أمام الشرطة الكيني المقرر لها غدًا السبت في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 
وتفقد المدير الفني أرضية الملعب قبل انطلاق التدريب الختامي للزمالك على ملعب المباراة استعدادًا للقاء الغد أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني الذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.

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