جوميز: الشرطة الكيني لن يكون منافسًا سهلًا

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز في تصريحات قبل المباراة: "فريق الشرطة الكيني لن يكون منافسًا سهلًا، والزمالك يمتلك القوة الكافية ليكون جاهزًا للمباراة".

وفيما يخص التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الموسم الماضي قال المدير الفني: "التتويج بلقب الكونفدرالية بالفعل أصبح ماضي ولكننا ننظر الأن إلى العمل كل يوم وبشكل سريع، لنكون قادرين على الاستمرار في التواجد على منصات التتويج".

وأضاف: "نمتلك قيمة فنية كبيرة على مستوى الأسماء داخل صفوف الفريق، وجودة لاعبين دوليين عالية، وهو أمر طبيعي في الزمالك بأن يمتلك عناصر قوية ودولية، وعادوا لصفوف الفريق مؤخرًا بطاقة قوية".

وشدد المدير الفني على أن الزمالك سيواجه الشرطة الكيني بكامل التقدير الفني للمنافس، وعدم ترك الفرصة أو المساحات له في أرض الملعب.

واختتم جوميز قائلًا: "في كرة القدم كل شيء وارد، وعلينا احترام الخصم وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني الذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.