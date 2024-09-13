شيخ الجزارين يحذر من انتشار نوع لحوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة لعروض وتخفيضات على أسعار اللحوم، وصل فيها سعر كيلو البلدي إلى 150 جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن أسعار اللحوم وصلت إلى 500 جنيه في بعض المناطق.

فما هي أسباب تباين أسعار اللحوم في الأسواق؟

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

اللحوم التي تباع بسعر 150 جنيهًا ليست للاستهلاك الأدمي

قال طارق سلامة شيخ الجزارين إن اللحوم التي تباع بسعر 150 جنيهًا، للأسف هي ليست لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم تعد تقتصر على «لحم وقيع» التي نطلقها على اللحوم الميتة والمريضة بل أيضًا هي لحوم حمير وحيوانات أخرى.

طارق سلامة شيخ الجزارين، فيتو

وأضاف شيخ الجزارين لـ «فيتو»: «الناس أصبحت تعرض اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بفيديوهات ويظهر على السوشيال ميديا، في تحدٍ واضح للجهات الرقابية، ولإضفاء مصداقية زائفة يقومون بعرض الفواتير، وهي فواتير مضروبة وليست حقيقة».

المذابح من أحد أهم أسباب هدر الثروة الحيوانية في مصر

واستطرد قائلًا: «فواتير هذه اللحوم مضروبة وغير صحيحة، أو أن هذه اللحوم خرجت بالموافقة عليها من المذابح بدفع الرشوة، فمذابح اللحوم منبع فساد، إذ يخترق القانون فيها علنًا، التي منها يتم ذبح الأنثى في المذبح وختمها على أنها ذكر، كما يتم ذبح البتلو و«العزبة» علنًا، ولذلك فإن المذابح من أحد أهم أسباب هدر الثروة الحيوانية في مصر».

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على مذابح الجيزة

وتابع شيخ الجزارين: أن اللحوم التي تباع بأسعار رخيصة معظمها في الجيزة في مناطق الوراق والمنيرة وإمبابة، لذلك يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على مذابح الجيزة وخاصة والوراق، وأن تكون هناك حملات مكثفة بالكشف على اللحوم يوميًا، من أجل الحفاظ على صحة الناس، وحماية المواطنين من مخاطر تضر بصحتهم.

أسعار اللحوم في الأسواق، فيتو

العيب هنا على الزبون اللي جري واشترى لحمة رخيصة

وشدد «سلامة» على ضرورة أن يكون هناك وعي لدى المستهلكين، وألا يضعون أنفسهم عرضة للمخاطر، مضيفًا:«العيب هنا على الزبون اللي جري واشترى لحمة رخيصة، وهو عارف إن سعرها عالي، بدون ما يشك في مصدرها، والزبون لو ترك هذه اللحوم ساعة خارج الثلاجة هتعفن بسرعة».

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

وقال «سلامة» إن أسعار اللحوم مرتفعة في الأسواق بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، وعليه هي مرتفعة على الجميع، مضيفًا: «ولا يمكن أن يكون كل الجزارين حرامية وكلهم بيبعوا بسعر عالي، ودول اللي عندهم إنسانية وبيبعوا بسعر أقل من نصف ثمنها».

كيلو اللحوم البلدية يبدأ من 360 جنيهًا

وأوضح أن هناك حلقات وسيطة بين شراء الذبيحة من المزارع إلى أن تصل للجزار، ولكل حلقة وسيطة هامش ربح، ويوجد جزارين أصحاب مزارع لذلك يبيعون اللحوم بسعر أقل من السوق 20 إلى 30 جنيهًا وهي مبلغ هامش ربح للحلقات الوسيطة، ليبدأ سعر كيلو اللحوم البلدية من 360 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدية في الأسواق

وأضاف أن سعر اللحوم يصل لـ 300 جنيه في المذبح، وعليه فإن سعر كيلو اللحوم البلدية يبدأ في معظم المحال من 390 جنيهًا.