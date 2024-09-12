دون سائق، اليابان تكشف عن نوع جديد من القطارات السريعة

في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل والمواصلات في اليابان، أعلنت إحدى شركات تشغيل السكك الحديد الرئيسية في طوكيو أن قطارات "شينكانسن" السريعة الشهيرة ستجوب البلاد بنسخة جديدة من دون سائق اعتبارا من منتصف العقد المقبل، في خطوة تعود جزئيا إلى الأزمة السكانية.

اليابان تكشف عن قطارات سريعة من دون سائق

ومن جانبها، ذكرت شركة السكك الحديد "جي آر إيست" اليابانية في بيان صادر عنها، إنها ستطرح أولا قطارات تكون فيها مهام مسندة أساسا للسائقين مشغلة بصورة آلية، لكن مع وجود سائق في المقصورة، على أجزاء من أحد المسارات بدءا من عام 2028.



وفي العام التالي، تأمل الشركة في تجربة قطارات بدون سائق على جزء قصير من مسار خارج الخدمة، قبل طرحها بين طوكيو ونيغاتا على خط جويتسو شينكانسن في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.