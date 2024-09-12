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أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

حيوان الكوالا، فيتو
حيوان الكوالا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، أن السلطات الأسترالية حظرت احتضان حيوان الكوالا، وتم تعميم هذا القرار على الولايات الأسترالية بالكامل.

حظر احتضان حيوان الكوالا في أستراليا كافة 

وأثار هذا القرار موجة جديدة من النقاش، ولسنوات عدة كانت محمية «لون باين كوالا» بولاية كوينزلاند، هي المكان الأبرز لتحقيق لقاءات قريبة مع الكوالا آكلة أوراق أشجار الأوكالبتوس.

وزار هذا الموقع  عدد من زعماء وقادة العالم أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرؤية حيوان الكوالا.

وأعلنت محمية لون باين كوالا في بيان صادر عنها، أنه بدلا من مجرد التقاط الصور مع هذه الحيوانات، يريد كثير من الأشخاص تمضية مزيد من الوقت معها ومع القائمين بالعناية بها. 

ويرى بعض الأستراليين أن هذا التغيير مخيب للآمال للغاية. 

 وتتباين الآراء بشدة فيما يتعلق بما إذا كانت التفاعلات، بين الزوار والكوالا تلحق بها الضرر. 

وتقول المنظمة العالمية لحماية الحيوان ومقرها لندن، «إن بعض اللقاءات القريبة بين الكوالا والبشر، تجبر هذه الحيوانات على أن تظل مستيقظة ونشطة لعدة ساعات متتالية".

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أستراليا تمنع الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي

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حيوان الكوالا أستراليا أشجار الأوكالبتوس بوتين

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