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يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

جهاز يحاكي اللمسة
جهاز يحاكي اللمسة البشرية، فيتو

في ظل التطور التكنولوجي الكبير، تمكن العلماء من تطوير جهاز ناعم يمكن استخدامه بأطراف الأصابع ويمكنه محاكاة اللمسة البشرية، قد يسمح يومًا ما للأشخاص الذين يعيشون على بعد آلاف الأميال، بمسك أيدي بعضهم بعضًا.

جهاز يحاكي اللمسة البشرية 

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن باحثين في جامعة كوليدج لندن طوروا تقنية جديدة قالوا إنها «يمكن أن تحاكي اللمس بشكل طبيعي تمامًا يوصل نفس الشعور الذي نحس به في الحياة الواقعية».

ويعمل الجهاز الجديد، الذي يحمل اسم «نظام اللمس المبتكر المستوحى من الطبيعة» (بي إيه إم إتش)، عن طريق تحفيز الخلايا العصبية التي تستجيب للمس باستخدام الاهتزازات.

ويستخدم العلماء هذا الجهاز حاليًا لمزيد من الفهم فيما يتعلق بكيفية فقدان المرضى الذين يعانون من ضعف الإحساس في أطراف أصابعهم، لحاسة اللمس مع مرور الوقت.

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اللمسة البشرية جامعة كوليدج لندن بية

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