الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الرئيس الذي يعرف كل شيء!

اتفق كثير من المحللين على أن كامالا هاريس كسبت مناظرتها مع دونالد ترامب.. لكنهم اختلفوا في تعداد أسباب ذلك.. فمنهم من رأى أن السبب يكمن في الاستراتيجية التي انتهجتها في هذه المناظرة، وتتمثل في المبادرة بالهجوم على منافسها مما جعله حبيس دائرة الدفاع عن النفس، وأربكه وأفقده التركيز.. 

 

ومنهم من رأى السبب يكمن في فارق السن بينهما وهو الذي منح هاريس أفضلية في التركيز خلال المناظرة وجعلها حاضرة دوما.. ومنهم أيضا من رأى السبب يكمن في خبرات هاريس المتراكمة خلال عملها مدعيةً عامةً، خاصة وأنها تعاملت مع منافسها كمتهم في قضايا سياسية وأخلاقية، بل ومدان أيضا!

 
وكل ذلك صحيح وكان له دوره في رجوح كفة هاريس على منافسها في المناطرةَ.. لكن يسبق ذلك كله أمر أهم ويتمثل في أن هاريس ذاكرت واستعدت وأعدت نفسها لهذه المناظرة، وظلت على مدى أسبوع كامل تذاكر وتتمرن على مجريات المناظرة التى توقعها مساعدوها ومن شاركوا في تدريبها، لدرجة أنهم جهزوا لها محاكاة عملية للمناظرة، بينما رفض ترامب الاستعداد للمناظرة اعتمادا على قناعته بقدراته الشخصية لهزيمة هاريس والتصور أنها ستكون ضعيفة أمامه!

 
والملفت هنا أن نائب الرئيس الأمريكي لم تتكبر على الاستعداد والإعداد والتجهيز للمناظرة، وعمليا لنحو أسبوع كامل.. لم تقل بما أننى أحتل ثاني أعلى منصب في أمريكا الآن فأنا أفهم أكثر من غيري، ومن كل المساعدين والمستشارين، وأعرف أكثر منهم ولست بحاجة لهم، وإنما سمحت لهم بتدريبها وإعدادها لهذه المناظرة فنجحت.

 
أما الرئيس السابق ترامب فقد رأى العكس تماما.. رفض الاستعداد والإعداد والتدريب، وقال إننى أعرف كل شيء، وأفهم  في كل شيء، وسوف أهزم هاريس بالضربة القاضية.. وقد ظهر ذلك في أمور أخرى غير المناظرة، مثل قول ترامب أنه يحتاج ليوم واحد لإنهاء حرب أوكرانيا! 

 

إحتكار البيض في كل السلع!

عودة التضخم للارتفاع!

 

لم يفهم ترامب أن الرئيس أو القائد الناجح هو الذى يحسّن الإصغاء لمساعديه ومستشاريه، وأن يستعد بالدراسة والبحث لمواجهة التحديات، وأن عصر الزعيم أو القائد الذى يفهم كل شيء قد ولى.

حرب أوكرانيا ترامب نائب الرئيس الأمريكي ​كامالا هاريس هاريس مناظرة هاريس وترامب الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

تشويش اقتصادى!

حتى إشعار آخر!

فن العكننة على الناس!

نتنياهو يفسد خطة بايدن!

وزراء يكرهون الدعم!

الأكثر قراءة

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

ثنائي الزمالك ينهيان اتفاقهما للانضمام إلى زد في الميركاتو الصيفي

سعر الكتكوت يرتفع 4 جنيهات في الأسواق

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية