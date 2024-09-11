أخبار الرياضة اليوم: وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي.. المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

توفي إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن عمر ناهز 57 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وقال علي غيط عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخلي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج، قبل وفاته اليوم.

رد مسئولو نادي الزمالك على تصريحات فيكتور أنجيليسكو، أحد المساهمين في نادي رابيد بوخارست الروماني، بأن الجابوني أرون بوبيندزا لم يوقع للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد أعلن عن وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا إلى مصر، خلال الأيام الماضية دون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وذلك بعد أنباء عن وجود عرض آخر من الدوري الروماني للاعب واحتمال فشل الصفقة وعدم وصول اللاعب حتى الآن إلى مصر، قبل أن يعلن مسئولو رابيد بوخارست اقتراب اللاعب من الانتقال إليهم.

ووصف موقع "بلاي سبورت" الروماني أزمة أرون بوبيندزا بأنها فيلم تشويقي يمكن أن يسفر عن فضيحة ضخمة، مع نشر تصريحات لـ عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أكد أن هناك عقدا ساريا مع بوبيندزا، لكن اللاعب لم يرد على أي مكالمات من النادي، قائلا: "وقع اللاعب على عقد مع الزمالك، وبناء على هذا العقد حصلنا على بطاقة اللاعب، والوثيقة التي تتم بموجبها الانتقال، أرسل له النادي تذاكر طائرة، لكنه لم يأت، فسألناه عن سبب التأخير ولم يرد علينا، هذه هي الحقائق".

أعلن نادي نيس الفرنسي، الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر، عقب تأجيل تلك الخطوة.

وانضم محمد عبد المنعم إلى صفوف نيس الفرنسي، قادمًا من الأهلي المصري بقيمة 4.5 مليون دولار.

وكان من المقرر تقديم محمد عبد المنعم في مؤتمر صحفي يوم 4 سبتمبر الجاري، رفقة زميله يوسوفا موكوكو، لكن تم تقديم مهاجم بوروسيا دورتموند السابق فقط، وأوضح نيس أن السبب وراء ذلك هو استدعاء محمد عبد المنعم لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، قبل أن يعتذر اللاعب عن عدم الانضمام لمعسكر الفراعنة.

وأكد نيس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه سيتم تقديم محمد عبد المنعم وعلي عبدي غدًا الخميس في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت فرنسا، الثالثة بتوقيت مصر.

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024 من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وأوضحت أن المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني أصبح على قمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل لاعب أفريقي عن عام 2024.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل ما يقدمه اللاعب من مستوياته المميزة مع منتخب المغرب وريال مدريد.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، فتح ملف التجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لحسم موقفه من البقاء مع القلعة الحمراء وغلق الباب أمام العروض السعودية التي تلقاها اللاعب مؤخرا.

وتؤكد مصادر داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة يسعى إلى إرضاء محمد الشناوي بعد رفضه الانتقال لأحد الأندية السعودية مؤخرا وهو العرض الذي جاء عن طريق شركة تسويق.

أثار أحمد الشيخ لاعب النادي الإسماعيلي، جدلًا كبيرًا بعد وفاة مدربه إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، عقب تعرض الأخير لأزمة صحية منذ أيام.

ونشر أحمد الشيخ تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، دعا فيها على من اتهمهم بـ"التشكيك في ذمته وشرفه ودمروا نفسيته".

وقال الشيخ: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في تدمير نفسيتك”.

قررت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي والذي ينتهي في صيف 2025 لذا يرغب الأهلي في تمديد عقد اللاعب وتعديله بما يتناسب مع وضعه الحالي بالفريق كأحد الأعمدة الأساسية في القلعة الحمراء.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 “ إن العقد الجديد لأكرم توفيق سيكون ضمن الفئة الثانية وسيحصل اللاعب بمقتضاه على 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب ".