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رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

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