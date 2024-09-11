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رياضة

بعد تأجيله، نيس الفرنسي يعلن موعد تقديم محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أعلن نادي نيس الفرنسي، الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي لتقديم محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر، عقب تأجيل تلك الخطوة.

وانضم محمد عبد المنعم إلى صفوف نيس الفرنسي، قادمًا من الأهلي المصري بقيمة 4.5 مليون دولار.

وكان من المقرر تقديم محمد عبد المنعم في مؤتمر صحفي يوم 4 سبتمبر الجاري، رفقة زميله يوسوفا موكوكو، لكن تم تقديم مهاجم بوروسيا دورتموند السابق فقط، وأوضح نيس أن السبب وراء ذلك هو استدعاء محمد عبد المنعم لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، قبل أن يعتذر اللاعب عن عدم الانضمام لمعسكر الفراعنة.

وأكد نيس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه سيتم تقديم محمد عبد المنعم وعلي عبدي غدًا الخميس في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت فرنسا، الثالثة بتوقيت مصر.

وخاض محمد عبد المنعم مباراة مع نيس أمام أنجيه وانتهت بفوز فريقه بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي.

ويستعد نيس لمواجهة أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي يوم السبت القادم الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.

 

محمد عبد المنعم يعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر

فيما كشف جهاز المنتخب الوطني لكرة القدم، عن اعتذار محمد عبد المنعم مدافع نادي سابقا نيس الفرنسي، عن عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشف المصدر، أن محمد عبد المنعم أبلغ جهاز المنتخب رسميا بعدم الجاهزية البدنية في الوقت الحالي، وهو ما يمنعه من الانضمام لمنتخب مصر.

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