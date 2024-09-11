أحمد الشيخ يثير الجدل حول أسباب وفاة إيهاب جلال

أثار أحمد الشيخ لاعب النادي الإسماعيلي، جدلًا كبيرًا بعد وفاة مدربه إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، عقب تعرض الأخير لأزمة صحية منذ أيام.

وأعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي، اليوم، عن وفاة مدربه إيهاب جلال عن عمر يناهز 57، بعد صراع مع المرض.

وعكة صحية تودي بحياة إيهاب جلال

وتعرض إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، لوعكة صحية شديدة في الأول من سبتمبر الجاري نقل على إثرها إلى مستشفى خاص في القاهرة لتلقي العلاج.

وقال الإسماعيلي في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنا غاليا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، الكابتن إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد الشيخ يثير جدل كبير حول أسباب وفاة إيهاب جلال

ونشر أحمد الشيخ تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، دعا فيها على من اتهمهم بـ"التشكيك في ذمته وشرفه ودمروا نفسيته".

وقال الشيخ: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب في تدمير نفسيتك.

حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد شكك في ذمتك وشرفك.

حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد جرحك بكلمة.

حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب في تعبك.

حسبي الله ونعم الوكيل.

تدوينة احمد الشيخ، فيتو

وأصيب إيهاب جلال بجلطة في الشريان السباتي المسؤول عن تغذية الجزء الأيسر من المخ.

ولعب جلال خلال مسيرته مع الإسماعيلي والمصري والقناة قبل أن يعتزل في عام 2004.

وتولى جلال تدريب العديد من الفرق في الدوري المصري، على رأسها الزمالك وإنبي ومصر للمقاصة والمصري وبيراميدز وفاركو.